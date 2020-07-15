Перед запуском стрімінговий сервіс готує гарячі новинки

HBO Max опублікував свій перший тизер, у якому показав шматочки зі своїх майбутніх проектів.

Відео складається з нарізки кадрів з «Виховані вовками», «Нехай всі висловляться», «Країна Лавкрафта», «Американський огірочок», «Перрі Мейсон», «Країна Лавкрафта», «Відіграти назад», «Я можу знищити тебе» та інших проектів.

«Нові драматичні серіали, нові комедійні серіали, нові фільми, нові сімейні серіали, а також … реюніон «Друзів», – йдеться в описі ролика на YouTube.

Нагадаємо, що свій старт HBO Max хотіли розпочати зі спешлу-воз’єднання серіалу «Друзі». Але через пандемію коронавірусу та карантин зйомки довелося перенести.

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