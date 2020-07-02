Мультиартист зворушив шанувальників новим постом у Instagram

Сьогодні, 2 липня, MONATIK і його дружина Ірина Демічева відзначають чергову річницю з дня їхнього весілля. Подружжя, яке виховує двох синів – Платона та Данила, прожили в шлюбі п’ять щасливих років. І не збираються зупинятися на досягнутому!

Дружина MONATIK поділилася зворушливими фото артиста з синами

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official) 21 Май 2020 в 4:12 PDT

На честь п’ятої річниці весілля MONATIK опублікував на офіційній сторінці в Instagram зворушливий вітальний пост. Він подякував улюблену жінку за щастя, яке вона дарує йому кожного дня, а також за двох прекрасних спадкоємців.

«Сегодня V лет нашему законному союзу с моей восхитительной I.V., а уж незаконному сколько… – написав у мікроблозі MONATIK. – Как и в первый день смотрим вверх, мечтаем ещё мощнее… как и в первый день люблю Тебя больше жизни, моя @irinamonatik ❤️❤️❤️ Как и в первый день, благодарю за эти чувства, эмоции и крылья! А за пацанов, наших, боготворю и фанатею!!!»

MONATIK і Віра Брежнєва випустили спільний трек «ВЕЧЕРиНОЧКА». Слухаємо!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official) 1 Июл 2020 в 12:05 PDT



Ірина Демічева, дружина українського мультиартиста, теж розмістила вітальний пост у Instagram. Вона зізналася MONATIK у коханні та побажала їхньому союзу протриматися до діамантового весілля (60 років спільного життя). «Люблю тебя, мужчина моей мечты, мой лучший друг и лучший папа, – звернулася до коханого Ірина. – Мечтаю встретить бриллиантовую свадьбу вместе ♥️♥️♥️♥️деревянная уже позади».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от IrinaMonatik (@irinamonatik) 1 Июл 2020 в 12:38 PDT

Читай також:

«Вечно танцующий человек»: MONATIK випустить документальний фільм про себе