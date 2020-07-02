MONATIK зворушливо привітав дружину з п’ятою річницею весілля
Мультиартист зворушив шанувальників новим постом у Instagram
Сьогодні, 2 липня, MONATIK і його дружина Ірина Демічева відзначають чергову річницю з дня їхнього весілля. Подружжя, яке виховує двох синів – Платона та Данила, прожили в шлюбі п’ять щасливих років. І не збираються зупинятися на досягнутому!
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На честь п’ятої річниці весілля MONATIK опублікував на офіційній сторінці в Instagram зворушливий вітальний пост. Він подякував улюблену жінку за щастя, яке вона дарує йому кожного дня, а також за двох прекрасних спадкоємців.
«Сегодня V лет нашему законному союзу с моей восхитительной I.V., а уж незаконному сколько… – написав у мікроблозі MONATIK. – Как и в первый день смотрим вверх, мечтаем ещё мощнее… как и в первый день люблю Тебя больше жизни, моя @irinamonatik ❤️❤️❤️ Как и в первый день, благодарю за эти чувства, эмоции и крылья! А за пацанов, наших, боготворю и фанатею!!!»
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Ірина Демічева, дружина українського мультиартиста, теж розмістила вітальний пост у Instagram. Вона зізналася MONATIK у коханні та побажала їхньому союзу протриматися до діамантового весілля (60 років спільного життя). «Люблю тебя, мужчина моей мечты, мой лучший друг и лучший папа, – звернулася до коханого Ірина. – Мечтаю встретить бриллиантовую свадьбу вместе ♥️♥️♥️♥️деревянная уже позади».
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