Дженніфер Еністон розповіла, чому зруйнувався їх шлюб з Бредом Піттом

Всі звикли звинувачувати в розриві однієї з найкрасивіших пар Голлівуду Анжеліну Джолі. Саме вона, за версією фанів і зруйнувала сім’ю Бреда Пітта і Дженніфер Еністон, відбивши актора на зйомках «Містер і місіс Сміт». Але виявилося, що справа була не тільки в Джолі – відносини Пітта і Еністон не були такими ідеальними, як вони показували на публіці

Зірка «Друзів» і «Ранкового шоу» зізналася Опрі Уїнфрі, що, незважаючи на те, що їх з Бредом вважали «золотою парою» Голлівуду, справжній стан речей був не таким райдужним.

Все, що бачать люди, це червона доріжка.

Коли Еністон і Пітт були в шлюбі, за кожним їхнім кроком пильно стежили фани і ЗМІ. Актриса зізналася, що цей галас змусив її та Бреда відчайдушно намагатися виправдати очікування людей, хоча насправді все було далеко від ідеалу і тієї гламурної картинки, яку вони зображували:

– Все, що бачать люди, це червона доріжка. Ви не бачите зірок в їхньому реальному житті, в повсякденності, коли вони займаються такими ж звичайними справами, як і всі. – поділилася Еністон. – Це просто не реально, ви розумієте, що у вас немає нічого особливого, крім того, що ви представлені світу, як публічна людина. Але ваше особисте життя, особисті почуття, ваше серце, ваш успіх, біль, ваше все – таке ж, як і у будь-кого іншого!

Зараз ходять чутки, що Пітт і Еністон відновили стосунки. Таке припущення з’явилося після того, як парочка прийшла разом на церемонію вручення премії Американської гільдії кіноакторів, а особливо уважні фани навіть помітили на пальці актриси обручку, схожу на ту, яку багато років тому їй подарував Бред.

За матеріалами: MIRROR

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