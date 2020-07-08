Режисер відео «Фото на пам’ять» Реза Голестані

Артист не поспішає афішувати подробиці свого особистого життя, але через творчість щедро ділиться тим, що відчуває. У новому відео багато емоційних романтичних сцен, що розгортаються серед мальовничих літніх краєвидів.Легкість, літня безтурботність, пристрасть та теплі спогади – все це повною мірою описує пісню та сюжет лав-сторі.

Віталій Козловський – «Мала»: прем’єра кліпу про зраду та кохання! (Ексклюзив)

Знімальний процес розпочався о 4-ій годині ранку з одного з найромантичніших епізодів – катання на човні по озеру. А сцени, які трохи згодом знімалися на пляжі – зібрали навколо чимало відпочиваючих, чию увагу привернули зйомка та присутність артиста. Роль коханої дівчини артиста у кліпі зіграла Марина Арєхова.

Для зйомки одного з епізодів Віталію і Марині довелося повністю зануритися у воду озера та протриматися під водою досить тривалий час. Роль Віталія в дитинстві зіграв 12-річний Лев, який є повною копією артиста у цьому ж віці.

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