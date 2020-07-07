«Я сочиняю лето»: MONATIK презентував чуттєвий вірш
Останнім часом MONATIK став радувати фанів своїми прем’єрами майже вночі. Ось і сьогодні він після заходу сонця поділився новою роботою – «Я сочиняю лето», і це… не пісня! Це дивовижний зворушливий вірш про літо, про яке мріє кожен.
Можливо, коли-небуть ці слова будуть покладені на музику, а поки можна насолодитися мелодійним голосом артиста, який читає стркі так, що мурашки біжать по шкірі…
Текст (слова) MONATIK – «Я сочиняю лето»
Я сочиняю лето.
Такое безгранично сочное,
Укрытое свободными объятиями
Такими крепкими и тёплыми,
Что чувствуется твой сердца стук –
И не унять нас,
Не достать из танца
С ночи до утра…
С утра и до ночей которые
Собой так хороши…
Летим, куда хотим
И с кем хотим
Влюблённые друг в друга по уши.
Я сочиняю лето.
Эти любимые рассветы…
чистый воздух…
Шум воды…
Не важно абсолютно он соленый или пресный, он теперь не прежний
И теперь не важно, правда
Главное, чтобы был.
И обволакивал собою
И тебя, меня и всех родных, друзей.
Такое лето!
Именно такое лето
поскорее бы, а…?
В котором мы свободны и здоровы, а улыбка ну никак не хочет уходить с лица,
Ведь сожаления, несомненно, есть,
но только в том,
Что радостной и озорной
минутой пролетают месяца.
И в мыслях, сочиняя лето, я прямо танцую
И каждым движеньем
Мечтам те рассветы рисую
Ведь…
Танцуешь, значит, живешь
Живи, как танцуешь.
Я именно это себе повторял
С искренней верой, что скоро увижу
лето, которое насочинял.
Давай попробуем вместе представить.
И пусть лето станет именно тем,
Которое
Каждый из нас так желает
Оставить в новых и лучших воспоминаниях…
Навсегда
И
Насовсем
Мы сочиняем лето.
Нагадаємо, що у червні MONATIK та Віра Брежнєва випустил спільний трек «ВЕЧЕРиНОЧКА», який має всі шанси стати головним хітом літа!
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