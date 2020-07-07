Останнім часом MONATIK став радувати фанів своїми прем’єрами майже вночі. Ось і сьогодні він після заходу сонця поділився новою роботою – «Я сочиняю лето», і це… не пісня! Це дивовижний зворушливий вірш про літо, про яке мріє кожен.

Можливо, коли-небуть ці слова будуть покладені на музику, а поки можна насолодитися мелодійним голосом артиста, який читає стркі так, що мурашки біжать по шкірі…

Текст (слова) MONATIK – «Я сочиняю лето»

Я сочиняю лето.

Такое безгранично сочное,

Укрытое свободными объятиями

Такими крепкими и тёплыми,

Что чувствуется твой сердца стук –

И не унять нас,

Не достать из танца

С ночи до утра…

С утра и до ночей которые

Собой так хороши…

Летим, куда хотим

И с кем хотим

Влюблённые друг в друга по уши.

Я сочиняю лето.

Эти любимые рассветы…

чистый воздух…

Шум воды…

Не важно абсолютно он соленый или пресный, он теперь не прежний

И теперь не важно, правда

Главное, чтобы был.

И обволакивал собою

И тебя, меня и всех родных, друзей.

Такое лето!

Именно такое лето

поскорее бы, а…?

В котором мы свободны и здоровы, а улыбка ну никак не хочет уходить с лица,

Ведь сожаления, несомненно, есть,

но только в том,

Что радостной и озорной

минутой пролетают месяца.

И в мыслях, сочиняя лето, я прямо танцую

И каждым движеньем

Мечтам те рассветы рисую

Ведь…

Танцуешь, значит, живешь

Живи, как танцуешь.

Я именно это себе повторял

С искренней верой, что скоро увижу

лето, которое насочинял.

Давай попробуем вместе представить.

И пусть лето станет именно тем,

Которое

Каждый из нас так желает

Оставить в новых и лучших воспоминаниях…

Навсегда

И

Насовсем

Мы сочиняем лето.

Нагадаємо, що у червні MONATIK та Віра Брежнєва випустил спільний трек «ВЕЧЕРиНОЧКА», який має всі шанси стати головним хітом літа!

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