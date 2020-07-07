Женя Галич записав кавер на хіт 90-х групи «Аква Віта» – «А тепер все інакше», і зняв домашній кліп-нарізку з безліччю українських знаменитостей

Крутий саунд, нереальний драйв, якась зворушлива ностальгія і… бажання переглядати відео знову і знову, щоб точно не впустити жодного артиста, який з’являється в ролику.

Спробуйте знайти всіх! Від нас підказка – список зірок, які взяли участь у проекті: Надя Дорофєєва, Позітів, Дантес, Володимир Остапчук, Pianoboy, Alyona Alyona, Alina Pash, Jerry Heil, Юля Юріна (YUKO), Міла Єремєєва, Дрофа, Максим Сердюк, INGRET, Diezel, KRUTЬ, The Hypnotunez, KADNAY, Іван Марунич.

Особливо зворушливі кадри, на яких Женя Галич з дітьми – його молодший син Даня показує рокерську «козу» в кадрі, і це тааааааааак мило 🙂

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