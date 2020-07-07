Співачка з’явилася на діджитал-сторінках серпневого номера XXL

У своїх виступах на публіці та кліпах співачка TAYANNA невідступно дотримується жіночного і спокусливого образу. Стримані наряди з сексуальними елементами, що не оголюють все, але дають місце для фантазії, томний погляд, сильний голос – такий її знають глядачі і саме такою вона постала в новій фотосесії для чоловічого журналу.

Знову закохана! TAYANNA презентувала новий міні-альбом «ЖІНОЧА СИЛА»

Шанувальники поспішили висловити співачці своє захоплення її сексуальністю і незмінно шикарною фігурою. Залишається тільки дивуватися, як артистка встигає, і розвивати свою співочу кар’єру, і за собою стежити і дитину виховувати.

– Сьогодні, як ніколи, жінка повинна вміти відчувати свою красу, – поділилася TAYANNA. – Нашій волі, енергії і майстерності підвладне все, ми проектуємо красу навколо – ніжністю міняємо світ. Потрібно працювати над своїм внутрішнім і зовнішнім світом, щоб бути прикладом своїм дітям, своїм шанувальникам і навіть тим, хто не любить тебе. Я, як і багато жінок, щодня вибудовую своє життя, стаю сильнішою і більш відкритою.

Жіноча сила TAYANNA: Відверте інтерв’ю виконавиці

Співачка не тільки знялася у фотосесії для видання, але також в рамках виходу нового EP «Жіноча сила», який вже тиждень після релізу знаходиться в «Топ 10 найбільш прослуховуваних альбомів України» в Apple Music, відповіла на питання про те, як знайшла жіночу силу, поділилася своїми життєвими правилами:

«Бути в моменті. Кожна мить «тут і зараз». Неважливо як буде потім, який прогноз погоди, сонце вийде, якщо сильно захотіти»;

«Поспішати нікуди. Все, що відбувається швидко, живе недовго. Якщо дійсно чогось хочеш – зробиш. Адже, бажання і є життя. Дай бажанням пожити всередині тебе, простеж за ним і якщо не зникло – йди за ним»;

«Один день в тиждень робити зупинки, сповільнюватися, припиняти спілкування, бути наодинці з собою і далі слідувати за світлим променем, за яким йде життя. Як описується в пісні «Вийди на світло» з мого нового EP: «Зупинись, послухай тишину, запитай, що сталося з тобою. Що знайшов, що втратив на шляху. Кому винен любов, а кому нічого»;

«Життя необхідно загортати в оптимізм і неосяжну віру у власні сили; бути в перманентному стані ейфорії від почуття любові»;

«Не слідувати за ідеалами, а любити свою унікальність».

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