У пошуках кохання: Сара Джессіка Паркер запускає своє реаліті-шоу
Акторка тепер займається звідництвом
Зірка серіалу «Секс у великому місті» Сара Джессіка Паркер запускає реаліті-шоу «Swipe Swap». Присвячене воно темі любові та стосунків.
За правилами шоу Сари Джессіки Паркер, двоє незнайомців, які не перебувають у стосунках, «обміняються» своїми життями. Вони повинні повністю пізнати життя одне одного, починаючи з проживання в будинку незнайомця і відвідування улюблених місць відпочинку і закінчуючи спілкуванням з найближчими друзями та сім’єю. В кінці двоє повинні вирішити, чи хочуть бути разом та спробувати будувати стосунки. Творці запевняють, що це в першу чергу соціальний експеримент присвячений любові.
Сама Сара Джессіка Паркер виступить у шоу виконавчим продюсером через свою компанію Pretty Matches Productions. У створенні шоу бере участь команда культового реаліті Love Island.
Прем’єра реаліті-шоу «Swipe Swap» відбудеться на американському телеканалі Showtime.
Фото: Getty Images
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