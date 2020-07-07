Новий каналG.spaceШОУМАНІЯЩо робиться: Наомі Кемпбелл оголилася в метро (ФОТО)

Що робиться: Наомі Кемпбелл оголилася в метро (ФОТО)

50-річна модель зняла увесь одяг для відомого бренду

Легендарну модель Наомі Кемпбелл сфотографували повністю оголеною у метро!  А все заради реклами сумок люксового бренду Valentino.

Еротичними знімками супермодель поділилася у своєму Instagram. Селебріті опублікувала три сексуальні фотографії, на яких прикриває повністю оголене тіло сумкою від Valentino.

«Неопублікована знімки», – підписала знімки Наомі Кемпбелл.

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Повністю оголеною Кемпбел чекала на поїзд, зустрічала його та сиділа у вагоні метро. Всім би виглядати так у свої п’ятдесят років!

Фото: Getty Images

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