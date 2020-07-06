Повість «Я, «Побєда» і Берлін» Андрія Кузьменка стала одним з переможців Одинадцятого конкурсного відбору Держкіно і буде екранізована

Днями у Львові вже почалися зйомки, які через пандемію відкладалися на кілька місяців. Цікаво, що у Львові зніматимуть і берлінські сцени, і не тільки тому що кордони ще не відкриті до кінця, а й тому що деякі куточки «міста Лева» ну дуже нагадують німецьку столицю початку 90-х.

В основі сюжету «Я,« Побєда »і Берлін» – історія хлопця на ім’я Кузьма, який на своїй «Перемозі» вирушив підкорювати Берлін разом зі своїм другом Бардом. Товаришів чекають пригоди, які змусять їх переглянути своє ставлення до багатьох речей!

Це весела повість, зворушлива і справжня, і ми з нетерпінням чекаємо, яким же буде фільм, і чи вдасться зберегти команді проекту той тонкий гумор, який Андрій Кузьменко проклав лейтмотивом через усю книгу.

Фото: Roxy Less

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