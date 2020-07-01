Дженніфер Еністон звернулася до всіх, хто не хоче носити маски

Зірка серіалу «Друзі» присвятила пост в Instagram захисним маскам і закликала всіх носити їх, навіть якщо здається, що це «порушує права»

Люди в усьому світі розділилися на два табори: тих, хто захищає себе і оточуючих, приймає нові реалії і спокійно надягає маску в громадських місцях. І тих, хто демонстративно спускає маску на ніс, голосно заявляє, що носіння маски обмежує його права, що це симуляція і фарс. Такі два «табори» є в кожній країні, і США не стало винятком. Тому Дженніфер Еністон звернулася до всього світу з проханням вдягти маски і не знецінювати роботу медиків:

«Я розумію, що маски незручні. Але хіба ви не відчуваєте, що гірше, коли підприємства закриваються… робочі місця втрачаються… медичні працівники відчувають абсолютне виснаження. І так багато життів було винесене цим вірусом, тому що ми не робимо достатньо, – написала Еністон на своїй сторінці. – Я дійсно вірю в доброту людей, тому знаю, що ми всі можемо це зробити. Але, тим не менш, в нашій країні є багато людей, які відмовляються зробити необхідні кроки для вирівнювання кривої і забезпечення безпеки один одного. Здається, ці люди стурбовані тим, що їх «позбавляють прав», коли просять вдягти маску. Ця проста і ефективна рекомендація політизується як шкода життю людей. Але насправді це не повинно бути причиною суперечок взагалі!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston) 30 Июн 2020 в 2:18 PDT

Якщо вам небайдуже людське життя, будь ласка… просто #wearadamnmask і заохочуйте оточуючих робити те ж саме ❤️»

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