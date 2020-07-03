Артист презентував новий трек із четвертого альбому «Земной»

Сьогодні, 3 липня, номінант на премію YUNA 2020 у категорії «Кращий виконавець» Артем Пивоваров пояснив феномен циклічних подій у житті. Так артист презентував свій новий сингл «Дежавю».

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«Дежавю» увійшов до четвертого альбому Артема Пивоварова «Земной» і став, на думку фанів, одним із найбільш енергетично сильних треків. Саме «Дежавю» запитували найбільше на лайв-концертах артиста.

На «Дежавю» вже знята відеоробота, прем’єра якої запланована на 10 липня. Режисером відео став незмінний режисер артиста Тарас Голубков з команди Inakshe Production. Як обіцяє артист, липень буде спекотним місяцем його прем’єр.

Артем Пивоваров – «Дежавю»: текст пісні

К нам приплывают печали

К нам долетает салют

Безумных, ярых желаний

Freedom – моя любовь К нам приплывают морями

Приливов радостных чувств

Запомни каждое чудо

Freedom – моя любовь Приятно, приятно быть как вода

Магия утра и каждого дня

Приятно, приятно плыть в никуда

Туда, где не был я никогда Там дежа, там дежа, там дежавю

Сон или явь? Или сон наяву

В том дежа, том дежа, том дежавю

Ловлю твою вибрацию Там дежа, там дежа, там дежавю

Сон или явь? Или сон наяву

В том дежа, в том дежа, в том дежавю

Ловлю твою вибрацию Сиреневый, сиреневый туман

По ветру мы летим потоками

Рисунками наскальными во снах

Все повторим, все повторим

Сиреневый, сиреневый закат

Поверишь ты так сильно, так же явно

Рисунками и по воде круги

Все повторим, все повторим Там дежа, там дежа, там дежавю

Сон или явь? Или сон наяву

В том дежа, том дежа, том дежавю

Ловлю твою вибрацию Там дежа, там дежа, там дежавю

Сон или явь? Или сон наяву

В том дежа, в том дежа, в том дежавю

Ловлю твою вибрацию.

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