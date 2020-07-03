Артем Пивоваров – «Дежавю»: прем’єра нового синглу. Слухаємо!
Артист презентував новий трек із четвертого альбому «Земной»
Сьогодні, 3 липня, номінант на премію YUNA 2020 у категорії «Кращий виконавець» Артем Пивоваров пояснив феномен циклічних подій у житті. Так артист презентував свій новий сингл «Дежавю».
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«Дежавю» увійшов до четвертого альбому Артема Пивоварова «Земной» і став, на думку фанів, одним із найбільш енергетично сильних треків. Саме «Дежавю» запитували найбільше на лайв-концертах артиста.
На «Дежавю» вже знята відеоробота, прем’єра якої запланована на 10 липня. Режисером відео став незмінний режисер артиста Тарас Голубков з команди Inakshe Production. Як обіцяє артист, липень буде спекотним місяцем його прем’єр.
Артем Пивоваров – «Дежавю»: текст пісні
К нам долетает салют
Безумных, ярых желаний
Freedom – моя любовь
Приливов радостных чувств
Запомни каждое чудо
Freedom – моя любовь
Магия утра и каждого дня
Приятно, приятно плыть в никуда
Туда, где не был я никогда
Сон или явь? Или сон наяву
В том дежа, том дежа, том дежавю
Ловлю твою вибрацию
Сон или явь? Или сон наяву
В том дежа, в том дежа, в том дежавю
Ловлю твою вибрацию
По ветру мы летим потоками
Рисунками наскальными во снах
Все повторим, все повторим
Поверишь ты так сильно, так же явно
Рисунками и по воде круги
Все повторим, все повторим
Сон или явь? Или сон наяву
В том дежа, том дежа, том дежавю
Ловлю твою вибрацию
Сон или явь? Или сон наяву
В том дежа, в том дежа, в том дежавю
Ловлю твою вибрацию.
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