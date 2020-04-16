TamerlanAlena випустили трек Karena Prius. Слухаємо пісню про життя на карантині
Дует TamerlanAlena в колаборації з ізраїльським діджеєм Zvika Brand презентували іронічну пісню про карантинні будні
– Все, що сьогодні відбувається в світі – це сумно. Основне завдання треку – трохи зменшити градус напруги і підняти настрій всім, хто його слухає, – прокоментували TamerlanAlena.
Трек Karena Prius був придуманий і записаний протягом декількох днів. Ідея прийшла спонтанно, коли Тамерлан та Альона грали в «Слова» із сином Тимуром. Так і народився вигаданий персонаж Карен – «фруктовий магнат», який під час кризи змінив свій спосіб життя. Та головні якості Карена – «понти» і любов до розкоші залишилися незмінні.
– За вечір я написав текст пісні і запропонував колаборацію Zvika Brand, з якими раніше у нас вже був фіт «Вихідний», – розповів Тамерлан. – Хлопці швидко зреагували, запропонувавши музику, яка ідеально підходила під цей трек. Записали пісню на нашій домашній студії. Весь процес зайняв лічені дні.
Слухаємо TamerlanAlena ft Zvika Brand – Karena Prius:
TamerlanAlena ft Zvika Brand – Karena Prius: слова пісні
Красные тапки, апельсины в охапке
Этот парень охотник, тигр с Бессарабки
Падают акции, вокруг ажиотаж
Ох и ситуация, мистер эпатаж
Кризис дал свой минус, пересел на Приус
Педали в пол и исчезнул до утра
Где кальянный дым, где в деле Бенджамин,
Где Карен Джан – мира властелин
Припев:
С иголочки одет, шлейф одеколона
Его знают все, он гроза района
Чей Приус? Карена Приус, Карена Приус
Палённый ролекс на руке, туфли из крокодила
С мыслями наедине, ведь электро – это сила
Когда поёт душа, Карен плюет на штрафы,
На красный неспеша,
Катит в тачке бородатый
Припев:
С иголочки одет, шлейф одеколона
Его знают все, он гроза района
Чей Приус? Карена Приус
Карена Приус, Карена Приус,
Карена Приус, Карена Приус
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