Дует TamerlanAlena в колаборації з ізраїльським діджеєм Zvika Brand презентували іронічну пісню про карантинні будні

– Все, що сьогодні відбувається в світі – це сумно. Основне завдання треку – трохи зменшити градус напруги і підняти настрій всім, хто його слухає, – прокоментували TamerlanAlena.

Трек Karena Prius був придуманий і записаний протягом декількох днів. Ідея прийшла спонтанно, коли Тамерлан та Альона грали в «Слова» із сином Тимуром. Так і народився вигаданий персонаж Карен – «фруктовий магнат», який під час кризи змінив свій спосіб життя. Та головні якості Карена – «понти» і любов до розкоші залишилися незмінні.

– За вечір я написав текст пісні і запропонував колаборацію Zvika Brand, з якими раніше у нас вже був фіт «Вихідний», – розповів Тамерлан. – Хлопці швидко зреагували, запропонувавши музику, яка ідеально підходила під цей трек. Записали пісню на нашій домашній студії. Весь процес зайняв лічені дні.

Слухаємо TamerlanAlena ft Zvika Brand – Karena Prius:

TamerlanAlena ft Zvika Brand – Karena Prius: слова пісні

Красные тапки, апельсины в охапке

Этот парень охотник, тигр с Бессарабки

Падают акции, вокруг ажиотаж

Ох и ситуация, мистер эпатаж

Кризис дал свой минус, пересел на Приус

Педали в пол и исчезнул до утра

Где кальянный дым, где в деле Бенджамин,

Где Карен Джан – мира властелин

Припев:

С иголочки одет, шлейф одеколона

Его знают все, он гроза района

Чей Приус? Карена Приус, Карена Приус

Палённый ролекс на руке, туфли из крокодила

С мыслями наедине, ведь электро – это сила

Когда поёт душа, Карен плюет на штрафы,

На красный неспеша,

Катит в тачке бородатый

Припев:

С иголочки одет, шлейф одеколона

Его знают все, он гроза района

Чей Приус? Карена Приус

Карена Приус, Карена Приус,

Карена Приус, Карена Приус

Більше новин:

TamerlanAlena: «Ми можемо спеціально не зідзвонюватися». Ексклюзивное интервью

Вдома разом: Леді Гага влаштує масштабний онлайн-концерт