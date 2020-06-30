Артистка зізналася, що вже давно є дружиною репера

Українська співачка Настя Каменських|NK розкрила багаторічну сімейну таємницю. Виявляється, що Настя Каменських та Потап одружилися ще три роки тому!

Таємне весілля зіркової пари було незапланованим. Пара провела церемонію в Лас-Вегасі. Одружував співачку та репера Елвіс. На підготовку та пошук білої сукні у нареченої було всього кілька годин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram kamenskux 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Хто б знав, але неочікуваним весіллям Насті Каменських та Потапу вдалося вразити всю країну двічі. Схоже, те, що відбувається у Вегасі, не завжди залишається у Вегасі.

Нагадаємо, що Настя Каменських та Потап офіційно одружилися 23 травня 2019 року. На весіллі були присутні зірки українського шоу-бізнесу.

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