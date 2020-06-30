Акторки легендарного ситкому згадали спільні знімальні дні

Фанати серіалу «Друзі» стільки років з нетерпінням чекають на воз’єднання легендарної шістки. І ось сервіс HBO Max вже активно готується до знімань після карантину. А поки самі актори продовжують підігрівати інтерес до серіалу.

Так, нещодавно Дженніфер Еністон та Ліза Кудроу вийшли на відеозв’язок в рамках програми Variety – Actors on Actors. У своєму випуску вони говорили саме про «Друзі».

– Ми зустрілися на загальній читанню сценарію, на тобі був надітий такий собі наряд Фібі: біла футболка в стилі хіпі-шик, купа намист і нанизаних на нитку черепашок. А волосся у тебе були зібрані наверх за допомогою кліпсів, з невеликими кумедними завитками з боків. Ти виглядала так, немов все ще на прослуховуванні і не впевнена, що отримала роботу – хоча це була читка сценарію і весь процес відбору був уже позаду,- згадала Еністон.

Акторки зізналися, що неймовірно люблять «Друзів» та все, що з ними пов’язано.

– Я досі з працею погоджуюся на нові фільми і серіали, тому що ніщо вже не буде схоже на цей проект. Ми не просто працювали протягом тих 10 років на зйомках. Ми всі підтримували один одного, любили один одного. Наша акторська команда була сім’єю, і ось чому все спрацювало. Думаю, з закінченням «Друзів» щось в мені померло, я не зможу більше повторити цього, – зізналася Кудроу.

Виявилося, що Дженніфер Еністон любить передивлятися ситкому по телевізору. А ось Ліза Кудроу ніколи не бачила «Друзів». Але вона завжди дивиться різні відео зі зйомок.

– Я все ще не зібралася його подивитися в надії, що одного разу ми все сядемо разом і зробимо це всією компанією, – з надією сказала Ліза Кудроу.

Акторки дуже раді, що у «Друзів» таки буде воз’єднання. Вони вже не можуть дочекатися початку зйомок та реакцію глядачів на реюніон.

– Ми ще самі не знаємо, про що буде ця нова історія, і точно будемо здивовані. Можливо, я навіть більше не буду Фібі, – пожартувала Ліза наостанок.

Фото: Getty Images

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