Фронтмен «НЕРВОВ» випустив сольний альбом «Человек с дождём в голове»: Слухаємо!

Женя Мільковський під псевдонімом MILKOVSKYI випустив сольний альбом з незвичайною назвою «Человек с дождём в голове».

Платівка містить у собі десять треків, десять історій про ліричного героя, який з теплим сумом співає про кохання і не втрачає надії рано чи пізно її знайти. Особистий і душевний альбом, оголяє сьогоднішній внутрішній світ музиканта. «Я хочу любовь, чтоб её было много», – співає Мильковский в треку «Теплые фильмы» і цією любов’ю пронизана кожна пісня, інструмент і лірика в альбомі. За словами музиканта, нова платівка була записана менше, ніж за місяць, в домашніх умовах під час самоізоляції. Назва альбому має відсилання до відомій картині Сальвадора Далі «Человек с головой полной облаков».

– Я сам по собі такий дощовий персонаж. Якщо закрити очі, можна уявити, що всередині мене ллє дощ, більш того, коли у себе на балконі я прослуховував декілька разів демки цього альбому, дуже часто йшов дощ, тому, природно, я вирішив, що назва «Человек с дождём в голове» підійде платівці якнайкраще, плюс Сальвадор Далі, особистістю якого я зацікавився останнім часом. Його бачення дуже близьке мені, – розповідає Женя Мільковський про назву альбому.

Під час карантину я просто сидів і кожен день записував композиції, придумував аранжування

Слухається «Человек с дождём в голове» на одному диханні, в ньому немає перевантаження. Вийшла дуже доросла в музичному плані пластинка. У цьому альбомі немає жодної соціальної пісні. Тут емоції, які ми переживаємо в спогляданні тих чи інших подій, без негативу і злості, виключно з добрими спогадами, навіть якщо все це стосується будь-яких сумних подій в житті, наприклад, розставань. Пісні під гітару з аранжуваннями, які не знищують і не псують лампову атмосферу акустики. Підходить для затишного прослуховування в дощові літні вечори наодинці зі своїми думками.

– MILKOVSKYI – це мій найчистіший прояв, без захоплень жанрами. В цьому альбомі пісні з додаванням саме тих нот, які не будуть нікуди відводити композицію, а просто передадуть її початковий стан, яке виникло при написанні. Ще до того, як у мене з’явилася група «Нервы», у мене вийшов альбом «В моей комнате», і протягом десяти років більше альбомів під власним ім’ям я не випускав. Природно, пісень назбиралося досить багато. У мене ніколи не було часу, щоб сісти і записати треки, крім як – потім, коли-небудь. В якийсь момент я вже почав думати, що ніколи їх не запишу, але карантин дав час, щоб втілити задумане. До слова, в цьому альбомі є і найсвіжіші пісні!

– Під час карантину я просто сидів і кожен день записував композиції, придумував аранжування. Дуже люблю записувати інструменти: гітари, клавіші, бас, мільйон різноманітних вокальних партій. До речі, партіям бас-гітари я приділив багато уваги. Аранжування можна робити різними шляхами, я вибрав шлях мінімалізму: барабани, бас, вокал. Якщо здавалося, що чогось не вистачає, я перегравав басовий малюнок і намагався створити партію, яка не потребує підтримки інших інструментів. Пісні в альбомі я зробив спеціально тихішими, ніж вони можуть бути, щоб не розхитувати ніякі інструменти для збереження акустичної динаміки. Деякі треки звучать досить брудно зі всякими звуками плівки, тому що дуже люблю вінілові програвачі, і завдяки новим плагінам зміг відтворити ту атмосферу, яка була потрібна. Незважаючи на те, що записував вдома, всі інструменти живі, крім барабанів. «Человек с дождём в голове» – моя невелика радість і гордість за те, що, нарешті, доробив задумане. Іспит моєї посидючості і особливого підходу до звучання, – таким Женя бачить свій новий альбом.

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