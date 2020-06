Джонні Депп може поступитися головною роллю в новій частині «Піратів Карибського моря»: Кому і чому?

Чи можете ви уявити в ролі капітана Джека Горобця когось, крім Джонні Деппа? Є ймовірність, що дуже скоро це можна буде не тільки уявити, а й побачити на власні очі на екранах: за інформацією порталу We Got This Covered в новій частині «Піратів Карибського моря» з’явиться Роберт Дауні молодший.

Правда, невідомо, чи планують режисери замінити їм Джонні Деппа, або актор, відомий роллю Залізної людини, зіграє другорядну роль. Але судячи з усього, творці шостої частини картини готові піти на все, щоб отримати Дауні-молодшого в акторський склад «Піратів».

Також ходять чутки, що головною героїнею нового фільму взагалі стане жінка-піратка, але підтверджених даних поки немає. Однак Disney не раз акцентували, що нова частина буде кардинально відрізнятися від усіх попередніх.

