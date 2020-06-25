Ідіть в пекло! Адже серіал «Люцифер» повертається вже зовсім скоро. Netflix нарешті назвав дату прем’єри 5 сезону серіалу «Люцифер». Стрімінговий сервіс збирається оприлюднити першу частину сезону – вісім серій вже 21 серпня 2020 року.

Гучний анаунсмент неможливо було пропустити. Спеціально для оголошення дати виходу 5 сезону «Люциферу» Netflix підготували 66,6-секундне відео «найбільш гарячий, сексуальних і зовсім диявольських моментів» з перших чотирьох сезонів. У них актор Том Еліс, який і виконує роль Люцифера, постає у надзвичайно пікантних та гарячих сценах. Але у відео немає жодного натяку на те, що буде відбуватися у 5 сезоні «Люцифера». Тому нам доведеться чекати на офіційний трейлер.

Нагадаємо, що серіал «Люцифер» розповідає про правителя Пекла Люцифера Морнінгстар. Одного дня він вирішив взяти відпустку та вирушив у місто Ангелів – Лос-Анджелес. Там він зустрів детектива Хлою Декер, разом з якою розкриває злочини. Але божественне ніяк не відпускає Люцифера, неземні друзі весь час намагаються повернути правителя у Пекло.

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