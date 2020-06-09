Джонні Деппу – 57: ТОП-5 фільмів з актором, які ви могли пропустити

Одному з найвідоміших голлівудських красенів сьогодні виповнюється 57 років. І хоча в це складно повірити, дивлячись на знімки актора, реальними цифри стають, коли починаєш гортати фільмографію Деппа.

Цікаво, що кар’єра актора почалася в 1984 році, коли акторові був 21 рік. Він дивом потрапив на проби фільму «Кошмар на вулиці В’язів» (а точніше, його практично силоміць затягнув на них Ніколас Кейдж!), і саме ця картина стала першою в його довгому кіносписку.

Впевнені, що з культовими картинами Деппа знайомий кожен, тому ми підготували невеликий список з п’яти фільмів з актором, які могли пройти повз вас!

Плакса (1990)

Саме з цього фільму у юного актора з’явилася армія фанаток, готових буквально на все, аби доторкнутися до набріоліненого красунчика Уейду Уокера, роль якого зіграв Депп.

Це мюзикл, сюжет якого досить банальний: історія кохання хулігана на прізвисько «Плакса» і сором’язливої відмінниці. Але Депп і його партнерка Емі Локейн, яка зіграла юну Еллісон Вернон-Вільямс так тонко передали підліткову закоханість, що завоювали славу «Ромео і Джульєтти» 90-х.

Донні Браско (1997)

У головних ролях – Депп і Аль Пачіно, що вже багато що говорить про картину, правда?

Нью-Йорк, 1978 рік. Агенту ФБР Джо Пістоні належить проникнути в одне зі злочинних угруповань Брукліна, щоб отримати повноцінну інформацію про діяльність гангстерських банд. Він повинен забути своє справжнє ім’я, порвати з усіма друзями і рідними, оскільки тепер він – Донні Браско.



Шоколад (2000)

У невелике містечко переїжджає красива жінка Вієнн зі своєї донькою і відкриває магазин шоколаду. Поступово Вієнн освоюється, заводить друзів і стає улюбленицею жителів містечка, і тільки мер ставиться до жінки холодно, так як йому здається, що вона несе загрозу його посаді…

З пекла (2001)

Фільм знятий за мотивами однойменного графічного роману Алана Мура, який вважається найкращим творцем коміксів в історії, і Едді Кемпбелла.

Це історія легендарного вбивці Джека Різника, за яким полює інспектор поліції з даром передбачення майбутнього – Фред Ебберлайн, роль якого і зіграв Депп.

Цікаво, що було знято два варіанти кінцівки: один з них – традиційний «хеппі-енд», а інший – більш реалістичний.

Мордекай (2015)

Історія харизматичного пронози і шахрая Чарльза (Джонні Депп), який подорожує по всьому світу і за допомогою своєї чарівності намагається роздобути вкрадену картину. Подейкують, що в цьому творі мистецтва міститься код доступу до банківському сейфі, наповненого нацистським золотом. Чарльзу доводиться залагоджувати справи з морем конкурентів: британською розвідкою Mi5, міжнародним терористом і навіть своєю красунею-дружиною, яка теж планує отримати золото.

Цікаво, що Джонні Депп також виступив в ролі продюсера цієї картини!

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