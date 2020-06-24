Українські зірки, які ведуть успішні блоги, роздкрили цінники на свої акаунти

Новий канал завершив зйомки свого першого веб-серіалу «FAKE»! Вже у липні глядачі YouTube поринуть у світ блогерки Лізи, яка намагається побудувати інстаграмне лакшері-життя за всяку ціну, нехтуючи близькими людьми. У погоні за підписниками та брендами дівчина забуває про реальний світ, бреше усім навколо, крутить роман із хлопцем-мажором, підводить найкращу подругу і через це потрапляє у незручні та смішні ситуації.

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Комедія комедією, але «FAKE» має серйозну соціальну місію. За допомогою веб-серіалу Новий канал прагне відкрити очі на залежність молодого покоління від соціальних мереж. Ми часто хочемо здаватися, а не бути, і через це не помічаємо плюси та можливості реального життя, людей, готових бути поруч. Саме тому ми вирішили розпитати українських зірок, навіщо їм соціальні мережі, та чи готові вони продати їх. Таких відповідей не чекав ніхто!

Маша Єфросініна, телеведуча та акторка:

– Соціальні мережі – це мій канал комунікації. Колись я створювала їх, не знаючи, як буду використовувати. А сьогодні вони, як ніколи, потрібні мені для роботи. Під час роботи на телебаченні соцмережі були для мене платформою, щоб розшерювати ту чи іншу інформацію про проект, створювати колаборації з брендами тощо. Але відтоді, як Instagram і YouTube вийшли на перші позиції, і під них формуються мої графіки та зйомки, це і є мій канал. Також соціальні мережі допомагають мені швидко та ефективно досягати хороших благодійних результатів. У мене є фонд «Твоя опора», Charity Weekend, мільйон акцій, які збирають кошти для допомоги нашим підопічним. Без них я навряд чи змогла б так швидко шерити інформацію. За період пандемії наш фонд зібрав біля 60 мільйонів гривень. Скоріше за все, без соцмереж ми б цього не зробили. Мені важко уявити, що має статися, щоб я продала свій Instagram. Якби така пропозиція і надійшла, я б сиділа і думала дуже довго. Бо у мене немає жодного накрученого підписника, гівів та обмінів фоловерами. Майже півтора мільйона підписників – це сім років моєї трансформації на очах у людей, які хотіли за цим спостерігати. Багато хто каже, що соціальні мережі – це фейк, що життя там намальоване і вигадане. І від цього мені стає ще цікавіше не відходити від моєї внутрішньої цензури про справжність, яка сьогодні так цінується. На сьогодні це єдина важлива для мене можливість комунікації з моєю аудиторією без підробок, начистоту. Тому я б не продала свій Instagram. А оскільки моя відповідь ні, то і ціни на нього теж нема.

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Олександр Педан, ведучий реаліті «Екси» та суддя шоу «Хто зверху?»:

– Для мене соціальні мережі – це два інструменти: спілкування з аудиторією, де можна робити опитування, доносити свої думки з приводу моїх соціальних ініціатив, та заробіток. Я міг би продати свій акаунт. Адже не залежний від соцмереж, бо розумію, що реальне життя офлайн – сім’я, друзі, робота, подорожі – значно важливіші. Скласти зараз ціну своїм блогам не можу. Якби я продав свій Instagram, і це пішло на користь моїй сім’ї, то без питань. Але лише за умови, що буде пораховано те, що я в нього вклав і можливі перспективи. Я маю залишитися в плюсі (усміхається).

Jerry Heil, співачка:

– Мій акаунт в Instagram – мій дім, місце зустрічі з моїми людьми. Я там черпаю нові знання і натхнення для пісень. І реально відчуваю, що завдяки акаунту можу впливати і ворушити суспільство важливими темами. А це, думаю, основні потреби людини для розвитку: впливати і піддаватися впливу. Тому мій Instagram точно не продається.

Diva Olivka, блогерка:

– Для мене соціальні мережі – це місце, де я веду свій блог. Instagram важливий для мене, бо я там працюю. Там дуже багато класного контенту, крутих креаторів. Це простий спосіб знайти потрібних людей, з якими у тебе співпадає світобачення. І найлегший спосіб сконтактувати з будь-якою людиною, хоч де б вона була, хоч якою б мовою творила. Також люблю соціальні мережі за те, що там є свобода слова. У мене немає залежності від соціальних мереж. Можу хоч тиждень без них обходитися. Останнім часом навіть бувало так, що я кілька днів поспіль не записувала сторіз або щось одне викладала, бо люди починали хвилюватися, жива я чи ні (сміється). Мені подобається занурюватися в себе, а потім повертатися з чимось новим. Свій Instagram не продала б за жодних умов. Але якби його видалили чи заблокували, я б легко це пережила. Моя аудиторія завжди знайде мене, хоч де б я була. Мій акаунт не може існувати без мене, а я без нього можу.

Артем Пивоваров, співак:

– Я не продаю свій Instagram. Але якщо буде якась дуже цікава і приваблива пропозиція, задумаюся про обмін (посміхається). Я міг би помінятися акаунтами з Леонардо Ді Капріо. Потрібно трохи прокачати його контент в Instagram.

Історію про фальшиве життя у фільтрах Instagram дивися вже цього літа у веб-серіалі «FAKE» на YouTube Нового каналу. Буде смішно і життєво!