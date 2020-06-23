Кім Кардашьян тепер з українським волоссям: І це не жарт!

Модель поділилася в Instagram знімками зі світлими локонами… made in Ukraine

Як виявилося – це не чергова перука зірки, як багато хто міг подумати, а спеціальна система заміщення волосся, створена українським перукарем Сергієм Воронцовим.

Свій секретний стартап SV Atelier Сергій представив стилісту Кім Кардашьян – Крісу Епплтон і, як ви бачимо, новинку він оцінив гідно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ????????‍♀️ Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 19 Май 2020 в 9:20 PDT

Таку систему вже використовують багато знаменитостей, серед яких MARUV, NK (Настя Каменських), Даша Астафева, Слава Камінська і багато інших, хто вибирає залишити систему волосся своєю таємницею. Адже відрізнити власне волосся від системи, практично неможливо.

Інноваційна технологія заміщення волосся – це не тільки можливість змінювати стиль, а й значно полегшити соціальну адаптацію жінок по всьому світу, які борються з онкологією.

Фото: @kimkardashian

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