Кім Кардашьян тепер з українським волоссям: І це не жарт!
Модель поділилася в Instagram знімками зі світлими локонами… made in Ukraine
Як виявилося – це не чергова перука зірки, як багато хто міг подумати, а спеціальна система заміщення волосся, створена українським перукарем Сергієм Воронцовим.
Свій секретний стартап SV Atelier Сергій представив стилісту Кім Кардашьян – Крісу Епплтон і, як ви бачимо, новинку він оцінив гідно.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Таку систему вже використовують багато знаменитостей, серед яких MARUV, NK (Настя Каменських), Даша Астафева, Слава Камінська і багато інших, хто вибирає залишити систему волосся своєю таємницею. Адже відрізнити власне волосся від системи, практично неможливо.
Інноваційна технологія заміщення волосся – це не тільки можливість змінювати стиль, а й значно полегшити соціальну адаптацію жінок по всьому світу, які борються з онкологією.
Фото: @kimkardashian
Читай також:
Жіноча сила TAYANNA: Відверте інтерв’ю виконавиці
Спокусливий білий: Дженніфер Лопес показала фігуру у купальнику