Зіронька впала! Хто отримає зірку на Алеї слави у 2021 році?
Голлівудський променад поповниться новими іменами
Торгова палата Голлівуду опублікувала список селебріті, які у 2021 році отримають свою зірку на Алеї слави. Серед них опинилися всесвітньо відомі актори, музиканти та театральні діячі.
У 2021 році на Алеї слави в Голлівуді свої зірки відкриють такі актори:
- Бенедикт Камбербетч
- Шайа ЛаБаф
- Наомі Уоттс
- Зак Ефрон
- Джош Бролін
- Лора Лінні
- Сара Полсон
- Кортні Кокс
- Крістіан Слейтер
- Дон Чідл
У категоріях музичних виконавців і театральних діячів відзначили Лучано Паваротті, драматурга Огаста Уїлсона (обох – посмертно), групу Jefferson Airplane, співачок Келлі Кларксон і Міссі Елліотт і інших. Повний список можна переглянути на офіційному сайті Торгової плати Голлівуду.
Фото: Getty Images
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