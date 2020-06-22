Голлівудський променад поповниться новими іменами

Торгова палата Голлівуду опублікувала список селебріті, які у 2021 році отримають свою зірку на Алеї слави. Серед них опинилися всесвітньо відомі актори, музиканти та театральні діячі.

У 2021 році на Алеї слави в Голлівуді свої зірки відкриють такі актори:

Бенедикт Камбербетч

Шайа ЛаБаф

Наомі Уоттс

Зак Ефрон

Джош Бролін

Лора Лінні

Сара Полсон

Кортні Кокс

Крістіан Слейтер

Дон Чідл

У категоріях музичних виконавців і театральних діячів відзначили Лучано Паваротті, драматурга Огаста Уїлсона (обох – посмертно), групу Jefferson Airplane, співачок Келлі Кларксон і Міссі Елліотт і інших. Повний список можна переглянути на офіційному сайті Торгової плати Голлівуду.

Фото: Getty Images

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