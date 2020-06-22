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Зіронька впала! Хто отримає зірку на Алеї слави у 2021 році?

Голлівудський променад поповниться новими іменами

Торгова палата Голлівуду опублікувала список селебріті, які у 2021 році отримають свою зірку на Алеї слави. Серед них опинилися всесвітньо відомі актори, музиканти та театральні діячі.

У 2021 році на Алеї слави в Голлівуді свої зірки відкриють такі актори:

  • Бенедикт Камбербетч
  • Шайа ЛаБаф
  • Наомі Уоттс
  • Зак Ефрон
  • Джош Бролін
  • Лора Лінні
  • Сара Полсон
  • Кортні Кокс
  • Крістіан Слейтер
  • Дон Чідл

У категоріях музичних виконавців і театральних діячів відзначили Лучано Паваротті, драматурга Огаста Уїлсона (обох – посмертно), групу Jefferson Airplane, співачок Келлі Кларксон і Міссі Елліотт і інших. Повний список можна переглянути на офіційному сайті Торгової плати Голлівуду.

Фото: Getty Images

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