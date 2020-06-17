Українська співачка MARUV спільно з Boosin презентувала новий кліп на трек «I Want You».

Дивіться кліп Maruv & Boosin — I Want You онлайн:

Виявляється, епатажний сингл «I Want You» був створений ще півтора роки тому, але прем’єра відбулася лише цього літа.

– Є пісні, які краще випускати восени, є треки для літа, є – для зими. У них певний настрій. Ця пісня якраз для літа. Настав час I Want You, – прокоментувала MARUV.

Для MARUV і Boosin це не перша спільна робота. Їхній трек «Drunk Groove» розірвав усі радіостанції та став хітом. Boosin також написав для MARUV пісню «Siren Song», з якою вона повинна була представити Україну на «Євробаченні-2019». Музиканти співпрацють разом з 2017 році.

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