Церемонію «Оскар-2021» перенесли

Через пандемію найочікуваніша подія в світі кінематографа відбудеться на кілька місяців пізніше, ніж зазвичай.

За планом 93-тя церемонія вручення премії «Оскар» повинна була проходити 28 лютого 2021 року. Але в зв’язку тим, що через пандемію змістилися зйомки і деякі заплановані картини навіть не встигнуть вийти на екрани, Американська кіноакадемія перенесла «Оскар» на 25 квітня 2021.

Також змінені і дати закінчення прийому заявок на «Оскар-2021», і період, протягом якого фільми повинні з’явитися на екранах. Тепер за нагороду будуть боротися картини, який вийдуть в прокат з 1 січня 2020 року до 28 лютого 2021.

У зв’язку з обмеженнями, перенесено також відкриття музею кіноакадемії, нова дата для відвідувачів – 30 квітень 2021.

Фото: oscars.org

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