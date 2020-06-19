Це вже не перший спільний бізнес сестер

Мільярдерша Кайлі Дженнер та супермодель Кендалл Дженнер випустять косметичну колоборацію. Вийде вона під брендом Kylie Cosmetics як спеціальна колекція.

Основою косметики сестер стали нюдові відтінки. Також лінійка включає матові коричневі тіні для повік, рідку підводку для очей, помади у коричневих відтінках. Прихильники Kylie Cosmetics вважають, що колекція створена за мотивами естетичної краси супермоделей 90-х років. Адже саме тоді найпоширенішими у макіяжі були нюдові відтінки та натуральний ефект.

Упаковки для продуктів виконані у рожевих, оранжевих та золотих тонах. На них зображено по половині обличчя кожної із сестер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram trendmood1 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Косметична колаборація Кайлі та Кендалл могла б вийти і раніше. Але у супермоделі був контракт із Estee Lauder, який не дозволяв співпрацю з іншими косметичними брендами.

Фото: Getty Images

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