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04 червня
З ким зустрічається Кенделл Дженнер?
У селебріті з’явився новий прихильник
Відома супермодель Кеделл Дженнер тримає своє особисте життя під сімома замками. Ні преса, ні шанувальник ніколи достеменно не знають, з ким же зустрічається зірка. І ось нарешті з’явилася інформація про нового обранця Кенделл Дженнер. Ним став баскетболіст Девін Букер. Про це пише Us Weekly.
«Вони зустрічаються, але мова не йде про серйозні стосунки. Навколо неї крутиться стільки чоловіків, що це просто безумство», – повідомив інсайдер виданню.
Кенделл Дженнер і Девін Букер знайомі вже майже два роки. Вони часто з’являються на публіці разом та мають багато спільних друзів. Але офіційно свої стосунки ніхто з зірок не підтверджує.
Фото: Getty Images
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