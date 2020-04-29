Як склалося особисте життя акторів серіалу «Друзі»?

Як склалося особисте життя акторів легендарного серіалу «Друзі»? Дізнайся всі подробиці в матеріалі та оціни фото колишніх і теперішніх пасій голлівудських зірок

За 10 сезонів шістка друзів з Нью-Йорка стала рідною мільйонам глядачів. Багато хто переживав, коли у стосунках Рейчел і Роса сталася перерва, фанати тримали кулачки за розвиток кар’єри Джоуї і раділи, коли свою любов знайшли Моніка, Чендлер і Фібі. А що відбувалося у особистому житті самих акторів? Давайте порівняємо їх телевізійне і справжнє кохання.

Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон завдяки ролі Рейчел Грін здобула світову популярність. Актриса заслужила зірки на голлівудській «Алеї слави», нагород «Еммі» і «Золотий глобус»!

У серіалі Рейчел змінювала хлопців, як рукавички. Але з часом побачила, що Росс відчуває до неї далеко не дружні почуття. Незабаром їх роман став пороховою бочкою. Але пара пережила ту жахливу «перерву» у стосунках, стала родиною офіційно і народила дочку.

У реальному житті актриса Дженніфер Еністон теж довго шукала кохання. Вона зустрічалася з музикантом Адамом Дьюріцем і артистом Тейтем Донованом. Але незабаром познайомилася зі своїм крашем – Бредом Піттом, за якого вийшла заміж у 2000 році.

Про їхній неймовірний роман писали ЗМІ з усього світу, адже дві зірки з мільйонами фанатів стали голлівудською суперпарою! До слова, вони навіть разом знялися у «Друзях» – у 9 серії 8 сезону. За сценарієм герой Пітта ненавидів Рейчел Грін. Хоча в той період у акторів був розпал роману.

Шлюб двох суперзірок закінчився раптово, через 5 років. ЗМІ повідомили, що він розпався через те, що Дженніфер не хотіла мати дітей, а Бред шалено мріяв про велику родину. Актриса важко переживала розставання і навіть відвідувала психолога. За другою версією, Пітт пішов з родини до Анджеліни Джолі, з якою знімався у фільмі «Містер і місіс Смітт».

Тривалий час колишні не спілкувалися. Актриса продовжувала шукати собі пару, зустрічалася з Вінсом Воном, Джоном Майєром, а в 2015 вийшла заміж за актора, сценариста та режисера Джастіна Теру. Але через чотири роки шлюб розпався.



Дженніфер та Вінс Вон

Актриса да Джон Майер Дженніфер з другим чоловіком Джастіном Теру

Вперше Бред та Дженніфер зустрілися на публіці в 2020 році на церемонії SAG Awards. Фото, де Пітт не хотів відпускати Еністон за руку, облетіло всі ЗМІ. Таблоїди заговорили про відновлення роману. Нібито актор зробив колишній дружині ще раз пропозицію, подарувавши каблучку з діамантом, вартістю більше мільйона доларів. Правда це чи ні, залишається лише здогадуватися. Адже суперзірки не коментують особисте життя.

Девід Швіммер

Девід зіграв в «Друзях» професора палеонтології, занадто правильного Росса. У серіалі його герой все життя любив Рейчел і чекав, коли вона зверне на нього увагу. Але поки був в її френд-зоні, пробував шукати пару серед колег. Чим закінчилася історія, ви вже знаєте.

В реальності Девід Швіммер виявився ловеласом. Першими зірковими стосунками вважають його роман з актрисою Мілі Авітал. Вони зустрілися на знімальному майданчику кінокартини «Поцілунок понарошку» і залишилися разом на три роки. Потім Девід завоював увагу і серце співачки Наталі Імбрулії і моделі Джині Лі.

А ось одружився голлівудський актор на фотографині Зоуї Бакман. У 2007 році Девід зустрів свою майбутню дружину в кафе, коли знімав картину «Біжи, товстун, біжи». Тоді Зоуї працювала офіціанткою. Через три роки пара зіграла весілля, через рік народилася їхня дочка Клео.

Проте в 2017 Девід повторив долю свого персонажа Роса і оголосив про «перерву» у стосунках, яка закінчилася розлучення. В інтерв’ю ЗМІ Девід не коментує своє особисте життя, але час від часу повторює, що вони із Зоуі роблять все, щоб їхня донька була щасливою.

Кортні Кокс

Кортні Кокс зіграла перфекціоністку, шеф-кухаря Моніку Геллер. За сценарієм «Друзів» вона маніакально стежила за своєю вагою і порядком у всьому, включаючи розташування магнітів на холодильнику. Моніка обожнювала фліртувати і ходити на побачення. Низка романів привела Моніку до крашу. Вона закохалася в Річарда, друга свого батька. Їхнє серіальне кохання тривало довго і закінчилося розбитим серцем Моніки. Зцілити душу допоміг випадок. Спільна поїздка друзів у Лондон запалила пристрасть між Монікою і Чендлером. Друзі спробували приховати роман від своїх, але Фібі і Рейчел вивели їх на чисту воду. У сьомому сезоні пара зіграла весілля, а в останньому придбала заміський будинок і «народила» близнят.

Особисте життя акторки Кортні Кокс таке ж насичене, як і в її героїні. На початку кар’єри вона зустрічалася з американським співаком Адамом Дьюріцем і актором Майклом Кітоном. А свою справжню любов – актора Девіда Аркетта, зустріла на зйомках фільму жахів «Крик». У 1999 році пара побралася і Кортні взяла подвійне прізвище Кокс-Аркетт. Продюсери серіалу «Друзі» креативно привітали актрису з такою важливою подією в житті: в першій серії шостого сезону в титрах до прізвища кожного актора додали Аркетт.



Кортні та Майкл Кітон Акторка з чоловіком Девідом Аркеттом

У 2004 році Кортні Кокс стала мамою і народила дівчинку – Коко Райлі, хрещеною мамою якої стала Дженніфер Еністон. Це була довгоочікувана донька, адже довгий час актрисі не вдавалося виносити дитину. До слова, в останньому сезоні серіалу Кортні знімалася вагітною. Та вносити корективи у сюжетну лінію Моніки не стали, бо за сценарієм її героїня та Чендлер не могли мати дітей. У 2010 році шлюб Кортні розпався і через три роки подружжя офіційно розлучилося. Наступним обранцем актриси став музикант Джонні Макдейд. Та пара розірвала стосунки нібито через важкий характер актриси.



Кортні з Джонні Макдейдом Акторка довгий час жила з Джонні та донькою Коко

Зараз Кортні активно веде сторінку в інстаграм і ділиться з фанатами своїми буднями. В її постах з’являються, то колишній чоловік, то колишній хлопець Джонні. Схоже, акторка зуміла зберегти гарні стосунки зі своми чоловіками.

Меттью Перрі

Герой Меттью Чендлер Бінг – людина-загадка. Його мама розкриває в книгах секрети сім’ї, щоб заробити гроші, а батько перевтілився у травесті-діву. Сам Чендлер все життя рятувався почуттям гумору і знайшов себе в роботі з цифрами. З дівчатами хлопцеві не щастило через невпевненість у собі. Давайте згадаємо хоч Дженіс із її неймовірним сміхом. Але незабаром життя Чендлера налагоджується, адже за справу береться сама Моніка.



Меттью та Джулія Робертс Ліззі Каплан

Особисте життя актора Метью Перрі завжди приховувалося за сімома замками. Він всіляко оберігав себе та близьких. Відомо лише, що на відміну від свого героя Меттью ніколи не був одружений. ЗМІ пліткують, що після спільного епізоду в «Друзях» з Джулією Робертс, у акторів був роман. Єдине, що відомо достеменно, у Перри були тривалі стосунки із актрисою Ліззі Каплан. Вони зустрічалися шість років, але в 2012-му розлучилися. Чи є зараз дівчина у Меттью – невідомо. Голлівудський актор продовжує приховувати своє особисте життя. А на сторінці в Instagram хвалиться лише своїми кулінарними здобутками.

Ліза Кудроу

Ліза зіграла інфантильну співачку -массажістку Фібі Буфе. Яскраву і трохи навіжену дівчину, яку за легендою виховувала вулиця. Фібі могла отримати Оскар за найдивніші вчинки в своєму житті. Хоч за те, що стала сурогатною матір’ю для свого брата. Фібі змінювала чоловіків, як рукавички – від наукового співробітника до поліцейського. Але підкорив її Майк Ханніган. Хлопця не відлякали хобі дівчини, яка годувала щурів і збирала волосся в коробочки.

На відміну від своїх «зіркових» колег актриса Ліза Кудроу щаслива з одним чоловіком. У 1995 році вона вийшла заміж за бізнесмена Мішеля Стерна. В одному зі своїх інтерв’ю актриса зізналася, що чекала на гідну людину до 31 року і самк Мішель став її першим і єдиним чоловіком. Цікавий факт: Ліза знімалася в серіалі «Друзі» вагітною, тому сценаристам довелося адаптувати історію Фібі. Саме тому й з’явився сюжетний поворот із сурогатним материнством. Ліза та Мішель досі разом, сім’я живе у Беверлі-Хіллз та може похвалитися сином-актором Джуліаном Мюрреєм.

Метт Леблан

Метт зіграв ловеласа і вічну дитину Джоуї. Гарячий італієць обожнював завойовувати жінок, але по-справжньому не закохувався. Джоуї все влаштовувало, адже він був в постійному пошуку себе і своєї «головної ролі».

Актор Метт Леблан дуже схожий на свого героя. В одному з інтерв’ю він зізнався, що в молодості був дуже популярним у жінок. У 2003 році актор одружився з моделлю Меліссою МакКнайт, згодом у них з’явилася дочка Марина. Та через два роки пара розійшлася через зраду Метта. Незважаючи на публічні вибачення актора, його шлюб розпався, та ще й під час зйомок серіалу «Друзі». Наступний бурхливий роман Метта зав’язався з актрисою серіалу «Джоуї» Андреєю Андерс. Їх любов тривала цілих вісім років. Здавалося б все гаразд, та пара оголосила про завершення стосунків. Зараз Леблан присвятив себе новій жінці Аврорі Малліган, продюсерці проекту Top Gear, де він працює у кадрі. Вона стала для нього справжньою музою, але з пропозицією руки і серце Метт поки не поспішає.



Метт з колишньою дружиною

Актор з Андреєю Андерс Метт з Авророю Малліган

Ось так склалося особисте життя нашої улюбленої шістки. Хтось вже знайшов свою половинку, а хтось ще знаходиться в пошуку. Будемо сподіватися, що у всіх все налагодиться, як і у героїв серіалу «Друзі».

Фото – www.facebook.com/friends.tv, gettyimages.com

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