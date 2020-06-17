Селебріті наважилася на чергові прикраси на тілі

Американська реперка Каді Бі відома за свій скандальний та провокативний зовнішній вигляд. Вона не боїться фарбувати волосся, робити величезні тату на все тіло, носити екстримально довгі нігті. Тому не дивно, що артистка наважилася зробити пірсинг у незвичайних місцях.

Прямісінько вдома Карді Бі проколола шию та нижню губу. Звичайно, селебріті робила це не сама, а за допомогою професійного майстра. Відео своїх процедур реперка опублікувала у своєму Instagram. Для кожного проколу Карді Бі відвела окремий пост. А фінальний результат показала вже у окремому відео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram iamcardib 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram iamcardib 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram iamcardib 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

На усіх відео реперка надзвичайно хвилювалася та переживала. А на останньому, де їй проколювали нижню губу, кричала від болю. Але результатом усіх процедур Карді Бі залишилася абсолютно задоволеною, про що сама сказала у фінальному відео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram iamcardib 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Фото: Getty Images

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