Що сталося з фігурою Карді Бі на карантині? (ВІДЕО)

За час карантину однією з головних проблем для багатьох стала зайва вага. Епідемія коронавірусу змусила багатьох залишатися вдома, а свій стрес люди почали заїдати. Карантин не жаліє нікого, винятком не стали і зіркові тіла. Яскравим тому прикладом стала американська реперка Карді Бі.

Так, нещодавно у своєму Instagram Карді Бі показала, що з нею зробив карантин. Реперка опублікувала іронічне відео, на якому показала свій карантинний животик.

«Вдихни все це в життя», – підписала відео артитска.

У ролику Карді Бі, одягнена у чорне бікіні, підбори та чорне парео, пройшлася модельною проходкою, а на фінальній точці різко видихнула живіт. Таким чином вона показала, що фото та відео в Instagram можуть відрізнятися від реальності, але вона цього не соромиться.

Посмотреть эту публикацию в Instagram iamcardib 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Фото: Getty Images

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