Ноу мейкап: Карді Бі показала обличчя без макіяжу (ФОТО)
Артистка продемонструвала свою природню красу
Американська реперка Карді Бі опублікувала шокуюче відео, на якому постала без макіяжу та зі своїм натуральним волоссям. Селебріті розмістила ролик у сторіз у своєму Instagram.
Карді Бі важко уявити без яскравого макіяжу, кольорової перуки та різних кричущих аксесуарів. Зірка любить епатувати публіку своїм стилем. Тому побачити її без макіяжу та з натуральним волоссям доволі незвично.
– Друзі ось такий вигляд має моє волосся. Ось така у них структура. Вони стають такими пухнастими через два дні після того, як я їх висушила. Навіть якщо весь цей час вони були заплетені в косички, – поділилася Карді Бі.
У відео реперка наголосила, що її волосся не в’ється, а просто пухнасте та пряме. Шанувальникам сподобалася природна зовнішність зірки. Вонии також подякували їй за рецепт маски для волосся, якою вона з ними поділилася.
Фото: Getty Images
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