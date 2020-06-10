Артистка продемонструвала свою природню красу

Американська реперка Карді Бі опублікувала шокуюче відео, на якому постала без макіяжу та зі своїм натуральним волоссям. Селебріті розмістила ролик у сторіз у своєму Instagram.

Карді Бі важко уявити без яскравого макіяжу, кольорової перуки та різних кричущих аксесуарів. Зірка любить епатувати публіку своїм стилем. Тому побачити її без макіяжу та з натуральним волоссям доволі незвично.

– Друзі ось такий вигляд має моє волосся. Ось така у них структура. Вони стають такими пухнастими через два дні після того, як я їх висушила. Навіть якщо весь цей час вони були заплетені в косички, – поділилася Карді Бі.

У відео реперка наголосила, що її волосся не в’ється, а просто пухнасте та пряме. Шанувальникам сподобалася природна зовнішність зірки. Вонии також подякували їй за рецепт маски для волосся, якою вона з ними поділилася.

Фото: Getty Images

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