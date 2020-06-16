Джон Сноу без кучерів: Тепер ви бачили все!

Зірка «Гри престолів» Кіт Герінґтон змінив образ

Папарацці «підловили» актора з новою зачіскою на прогулянці. Тепер у нього звичайнісінька коротка стрижка. Звісно, актор не перестав бути красунчиком, але його милих кучерів, з якими він знімався і у «Грі престолів», і в «Помпеях», і в «Привиди: Краща доля», буде не вистачати!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Серіали, реаліті та серіаліті (@novy_se.reals) 16 Июн 2020 в 6:09 PDT

Шанувальники на фан-сторінці в Instagram здебільшого не підтримали новий образ актора: «Де Джон Сноу?!», «Він, здається, лисіє», «Ніііі, поверни кучері назад», – пишуть засмучені фани.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kit Harington (@kitharingtonig) 15 Июн 2020 в 11:55 PDT

Що ж, подивимося, як надовго актор залишиться в такому образі і чи не вирішить знову відпускати кучері, щоб порадувати шанувальників!

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