Джон Сноу без кучерів: Тепер ви бачили все!
Зірка «Гри престолів» Кіт Герінґтон змінив образ
Папарацці «підловили» актора з новою зачіскою на прогулянці. Тепер у нього звичайнісінька коротка стрижка. Звісно, актор не перестав бути красунчиком, але його милих кучерів, з якими він знімався і у «Грі престолів», і в «Помпеях», і в «Привиди: Краща доля», буде не вистачати!
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Шанувальники на фан-сторінці в Instagram здебільшого не підтримали новий образ актора: «Де Джон Сноу?!», «Він, здається, лисіє», «Ніііі, поверни кучері назад», – пишуть засмучені фани.
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Що ж, подивимося, як надовго актор залишиться в такому образі і чи не вирішить знову відпускати кучері, щоб порадувати шанувальників!
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