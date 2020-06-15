Як Поліні Логуновій вдалося різко схуднути після пологів

Телеведуча і дружина Дмитра Ступки дала відверте інтерв’ю ведучій Нового каналу Анні Олицькій

Нещодавно ведуча тревел-проекту «У кого більше?», який Новий канал презентує вже цієї осені, Анна Олицька завела блог на YouTube. У ньому вона спілкується з відомими дівчатами на різні теми – зовнішність, стосунки, зради, страхи. Однією з гостей Анни стала Поліна Логунова – телеведуча і дружина українського актора Дмитра Ступки.

Після народження доньки Богдани у 2017 році Поліна різко схудла – тривалий час дівчину підозрювали в анорексії і наркоманії. В інтерв’ю Олицькій вона розповіла, через що насправді скинула зайві кілограми.

– Це були дуже важкі часи. Не найкращий період у стосунках, я не знала, що робити з дитиною, тому що була сама. До того ж, на третій тиждень після пологів мала вийти на роботу. Та й працювала аж до дня пологів, – зізналася Поліна ведучій Нового каналу. – Я дуже довго була у стресі і практично не їла. Важила тоді 51 кг не тому, що в мене дуже багато грошей, і я купую на них кокаїн, а тому що в мене зовсім не було часу, і потрібно було дуже багато працювати.

Більше про зради у шлюбі, несподівану реакцію родичів чоловіка на вагітність Поліни та багато іншого – в інтерв’ю на YouTube-каналі «Олицкая».

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