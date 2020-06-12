«Він пішов і залишив нас без нічого»: супермодель Сніжана Онопко – про важке дитинство без батька
Всесвітньо відома модель дала відверте інтерв’ю ведучій Нового каналу
На початку березня ведуча проекту «У кого більше?», який Новий канал презентує вже цієї осені, Анна Олицька завела свій YouTube-блог. У ньому вона спілкується з неординарними особистостями в рамках проекту «Без комплексів». Однією зі співрозмовниць Анни стала українська модель зі світовим ім’ям Сніжана Онопко.
Нещодавно Сніжана оголосила про те, що пішла від свого чоловіка – бізнесмена Миколи Щура, тому що 10 років він з неї знущався. У відвертій розмові з Олицькою модель зізналася – поведінка колишнього чоловіка нагадує їй власного батька. Той був популярним музикантом в Сєвєродонецьку і пішов із сім’ї, коли майбутня модель була зовсім маленькою.
– У мене до тата особливе ставлення. Я не можу сказати, що його люблю, не можу назвати його батьком. Він гуляв і забрав у нас практично все… Почнемо з того, що гроші на його з мамою весілля подарували мамині родичі – її батьки були при хороших посадах, вони були дуже заможною сім’єю. У нас було все – шикарна квартира, відеомагнітофон, телевізор, машина. Коли мені було шість років, тато пішов і залишив нас без нічого, – згадує Сніжана в розмові з ведучою Нового каналу.
Найстрашніше – це не втрата матеріальних цінностей, а те, якого удару чоловік завдав по здоров’ю дитини.
– Як зараз пам’ятаю, він залишив нам один диван і два крісла. Мама намагалася забрати світильники з балкона, і він її мало не скинув звідти. Цей момент залишився у моїй пам’яті на все життя: я все це бачила і почала сильно кричати. У мене тоді зір на 50% упав, тиск був, як у мерця. Лікарі були шоковані, – каже супермодель.
Попри сильне потрясіння, Сніжана все пробачила батькові і продовжує з ним спілкуватися.
– Тато досі мені телефонує, коли йому потрібні гроші. Я допомагала йому з операцією на печінці, лікувала його в дорогих клініках, – каже дівчина. – Все ж я його поважаю – він дав мені життя. Чим можу допомогти, тим допомагаю.
Більше про те, чому Сніжана Онопко зважилася піти від чоловіка-бізнесмена через 10 років шлюбу, як складалася її модельна кар’єра, і чому зараз вона дуже хвилюється за своє життя – в її відвертому інтерв’ю на YouTube-каналі «Олицкая».
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