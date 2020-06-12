Всесвітньо відома модель дала відверте інтерв’ю ведучій Нового каналу

На початку березня ведуча проекту «У кого більше?», який Новий канал презентує вже цієї осені, Анна Олицька завела свій YouTube-блог. У ньому вона спілкується з неординарними особистостями в рамках проекту «Без комплексів». Однією зі співрозмовниць Анни стала українська модель зі світовим ім’ям Сніжана Онопко.

Нещодавно Сніжана оголосила про те, що пішла від свого чоловіка – бізнесмена Миколи Щура, тому що 10 років він з неї знущався. У відвертій розмові з Олицькою модель зізналася – поведінка колишнього чоловіка нагадує їй власного батька. Той був популярним музикантом в Сєвєродонецьку і пішов із сім’ї, коли майбутня модель була зовсім маленькою.

– У мене до тата особливе ставлення. Я не можу сказати, що його люблю, не можу назвати його батьком. Він гуляв і забрав у нас практично все… Почнемо з того, що гроші на його з мамою весілля подарували мамині родичі – її батьки були при хороших посадах, вони були дуже заможною сім’єю. У нас було все – шикарна квартира, відеомагнітофон, телевізор, машина. Коли мені було шість років, тато пішов і залишив нас без нічого, – згадує Сніжана в розмові з ведучою Нового каналу.

Найстрашніше – це не втрата матеріальних цінностей, а те, якого удару чоловік завдав по здоров’ю дитини.

– Як зараз пам’ятаю, він залишив нам один диван і два крісла. Мама намагалася забрати світильники з балкона, і він її мало не скинув звідти. Цей момент залишився у моїй пам’яті на все життя: я все це бачила і почала сильно кричати. У мене тоді зір на 50% упав, тиск був, як у мерця. Лікарі були шоковані, – каже супермодель.

Попри сильне потрясіння, Сніжана все пробачила батькові і продовжує з ним спілкуватися.

– Тато досі мені телефонує, коли йому потрібні гроші. Я допомагала йому з операцією на печінці, лікувала його в дорогих клініках, – каже дівчина. – Все ж я його поважаю – він дав мені життя. Чим можу допомогти, тим допомагаю.

Більше про те, чому Сніжана Онопко зважилася піти від чоловіка-бізнесмена через 10 років шлюбу, як складалася її модельна кар’єра, і чому зараз вона дуже хвилюється за своє життя – в її відвертому інтерв’ю на YouTube-каналі «Олицкая».

Читай також:

Оля Полякова оголосила про запуск другого сезону «ПоляВиденья» в новому форматі

На екрани: Першим після карантину в прокат вийде фільм з Селеною Гомес