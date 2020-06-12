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Келлі Кларксон розлучається з чоловіком!
Селебріті вже подала документи до суду
Американська співачка та телеведуча Келлі Кларксон розлучається зі своїм чоловіком музичним менеджером Брандоном Блекстоком після семи років шлюбу. Про це повідомляють західні ЗМІ.
Минулого тижня Келлі Кларксон подала всі необхідні для розлучення документи до Верховного суду Лос-Анджелеса. Новина стала справжнім шоком для прихильників артистки.
Причину розлучення Кларксон не називає. Самі зірки та їхні представники інформацію про розлучення офіційно не підтверджують і не спростовують.
Співачка Келлі Кларксон та музичний менеджер Брендон Блексток познайомилися 2012 року. Через рік вони одружилися. Разом вони виховують двох дітей – 5-річну Ріверу та 4-річного Ремінгтона.
Фото: Getty Images
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