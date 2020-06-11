Чекаємо на відкриття кінотеатрів

Який фільм ти б хотіла подивитися першим в кіно після карантину? Якби там не було, а першим у широкий прокат запустять романтичну комедію «Галерея розбитих сердець». Про це пише видання Variety.

Картина стала режисерським дебютом Натали Крінскі, яка писала раніше сценарії для серіалів. Виконавчим продюсером виступила Селена Гомес, яка також виконала і другорядну роль. Головну роль зіграла 24-річна австралійська акторка Джеральдін Вішванатан.

– Я сподіваюся, що все буде прислухатися до рекомендацій учених і брати до уваги здоров’я і безпеку інших людей, насолоджуючись відвідуванням кінотеатру, – сказала Гомес.

Планується, що у кінотеатрах «Галерею розбитих сердець» покажуть з 10 липня.

Фото: Getty Images

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