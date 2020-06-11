Акторка не може довго залишатися з без подорожей

Відома голлівудська пара Анджеліна Джолі та Бред Пітт розлучилися майже п’ять років тому, а все ніяк не розберуться щодо опіки над дітьми. Раніше Енжи робила все, щоб стати єдиним опікуном шістьох дітей, але суд дозволив їм спілкуватися з Бредом.

І ось нещодавно у західних ЗМІ з’явилася інформація, що після закінчення ізоляції акторка хоче добровільно віддати дітей Пітту. Вона втомилася справлятися з ними сама під час карантину та хоче одна відправитися в подорож. Мовляв, довге перебування вдома погано позначилося на її здоров’ї.

– Енджі повільно божеволіє від того, що не може подорожувати під час пандемії. Їй це необхідно для душі. А ще їй хочеться побути наодинці з собою. Їй вже не по собі від усього, що відбувається навколо неї в Лос-Анджелесі. Вона відчайдушно прагне перерви, — розповів інсайдер виданню Globe.

Нагадаємо, що у Анджеліна Джолі та Бред Пітт мають трьох біологічних дітей і трьох прийманих.

Фото: Getty Images

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