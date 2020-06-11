Новий каналG.spaceШОУМАНІЯКамера, мотор! У Голлівуді відновлюють кінозйомки

Камера, мотор! У Голлівуді відновлюють кінозйомки

Невдовзі актори та знімальні команди повернуться на знімальні майданчики

У Лос-Анджелесі розпочинають роботу кіностудії Голлівуду. З 12 червня влада округу дозволяє відновити зйомки, які були перенесені через пандемію коронавірусу. Відповідну заяву випустив окружний департамент охорони здоров’я.

Як повідомляє департамент, головна умова повернення до роботи – обов’язкове дотримання вимог безпеки, зокрема носіння масок і дотримання соціальної дистанції.

Сподіватимемося, що разом з кіновиробництвом невдовзі розпочнуть роботу і кінотеатри. І ми нарешті зможемо побачити усі новинки, які повинні були вийти за останні місяці.

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