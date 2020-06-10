15-річна Маша Полякова відкрила таємницю особистого життя

Не секрет, що епатажна українська співачка Оля Полякова – мама двох доньок: 15-річної Марії і 9-річної Аліси. Артистка не приховує дітей від шанувальників і преси, і часто публікує в соціальних мережах спільні фото та відео. Більше того, «Королева ночі» зняла дочок в своїх кліпах. Так, Аліса в 6-річному віці з’явилася у відеороботі на хіт «Лед тронулся», а Маша з’явилася у новорічному ролику зіркової мами, коли їй було 9 років.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maria Polyakova (@mashapolyakova) 31 Май 2020 в 11:45 PDT

Зараз старшій дочці Олі Полякової 15 років. Дівчинка намагається йти стопами зіркової мами та «протоптує» собі шлях до світського суспільства. Вона активно розвивається як блогер, і веде власну сторінку в Instagram, яка налічує близько 160 000 підписників. Дочка «Королеви ночі» часто публікує особисті фото та відео, а також ділиться новинами з життя.

Днями 15-річна Маша Полякова поділилася фото зі своїм бойфрендом. Закохані позують, обнімаючись, у захисних масках, тому обличчя молодої людини зовсім не видно. В описі до фото дочка Полякової зізналася, що це її хлопець, а в коментарях під постом додала, що розповідати подробиці про нього поки не готова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram My love ❤️❤️ Публикация от Maria Polyakova (@mashapolyakova) 4 Июн 2020 в 11:15 PDT

Зазначимо, що зіркова мама Оля Полякова, яка часто коментує пости в соціальних мережах старшої дочки, поки ніяк не відреагувала на публікацію. Що ж, будемо чекати!

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