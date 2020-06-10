Селебріті оголилася заради хорошої мети

Відома супермодель Ірина Шейк зробила пікантне фото для британського Vogue. На знімку зірка постала з оголеними грудьми, які прикрила сумкою. А все заради благодійності.

Ірина Шейк бере участь у благодійному аукціоні від журналу British Vogue. Лотами стали усі елементи одягу та аксесуари, які модель надягла на фото. Кожен охочий може придбати довгу спідницю з леопардовим принтом і глибоким розрізом від Burberry, а також червону сумочку цього ж бренду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram irinashayk 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Поборотися за лоти на аукціоні можна до 14:00 за київським часом 12 червня. Також в аукціоні взяли участь супермоделі Кейт Мосс, Адут Акеч, Шалом Харлоу, Джіджі Хадід, Ешлі Грем та інші зірки. Всі виручені гроші будуть передані в асоціації, що сприяють захисту прав афроамериканців.

Фото: Getty Images

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