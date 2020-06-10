На благодійність: Ірина Шейк зробила селфі топлес для Vogue
Селебріті оголилася заради хорошої мети
Відома супермодель Ірина Шейк зробила пікантне фото для британського Vogue. На знімку зірка постала з оголеними грудьми, які прикрила сумкою. А все заради благодійності.
Ірина Шейк бере участь у благодійному аукціоні від журналу British Vogue. Лотами стали усі елементи одягу та аксесуари, які модель надягла на фото. Кожен охочий може придбати довгу спідницю з леопардовим принтом і глибоким розрізом від Burberry, а також червону сумочку цього ж бренду.
Поборотися за лоти на аукціоні можна до 14:00 за київським часом 12 червня. Також в аукціоні взяли участь супермоделі Кейт Мосс, Адут Акеч, Шалом Харлоу, Джіджі Хадід, Ешлі Грем та інші зірки. Всі виручені гроші будуть передані в асоціації, що сприяють захисту прав афроамериканців.
Фото: Getty Images
Читай також:
Ноу мейкап: Карді Бі показала обличчя без макіяжу (ФОТО)