Артистка нарешті здійснила свою мрію на карантині

Американська реперка Карді Бі добила своє величезне татуювання через все тіло. На карантині селебріті нарешті знайшла час, щоб завершити проект мрії.

Своє нове татуювання, яке починається на передпліччі, а закінчується, на сідницях, Карді Бі показала у своєму Instagram. Кольорове татуювання складається з безлічі яскравих екзотичних квітів, метеликів та інших представників флори і фауни. Щоб набити такий малюнок, реперці знадобилося кілька місяців.

Роздивитися татуювання Карді Бі можна на відео та фото, які співачка опублікувала у своєму Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram iamcardib 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram iamcardib 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Про те, як створювалося тату Карді Бі, більш докладно розповів автор малюнка Джеймі Чен у своєму Instagram:

«Більше 60 годин і більше 10 міст, це був приголомшливий проект і божевільний досвід. Дякую за гостинність, силу і відданість справі. Я дуже ціную тебе і твою сім’ю, Карді».

Фото: Getty Images

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