Кім Кардашян і Каньє Уест вирішили роз’їхатися
За інформацією видання The Sun пара дуже часто сварилася на карантині і вирішила взяти паузу. Про розлучення поки мова не йде
Наближене до сімейства Кардашян-Уест джерело повідомило, що їм доводилося останні тижні проводити весь час в різних кінцях будинку, щоб уникнути сварок. Роз’їхатися пара вирішила до кінця карантину, так як раніше вони не проводили стільки часу разом і зіткнення в побутових питаннях, які в звичайному житті не так помітні, негативно позначаються на їх відносинах. Але як тільки все повернеться на круги своя, Кім з чоловіком планують з’їхатися назад і продовжити жити разом.
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Нагадаємо, що тиждень тому Уест і Кардашян відсвяткували 6-ю річницю весілля. Що ж, сподіваємося, що підпис до вітальної фото від Кім “6 years down; forever to go. Until the end” (“Шість років пройшло. Назавжди. До кінця”, – перев. з англ.) залишиться актуальним і після карантину!
Фото: @kanyew.est @kimkardashian
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