Кім Кардашян і Каньє Уест вирішили роз’їхатися

За інформацією видання The Sun пара дуже часто сварилася на карантині і вирішила взяти паузу. Про розлучення поки мова не йде

Наближене до сімейства Кардашян-Уест джерело повідомило, що їм доводилося останні тижні проводити весь час в різних кінцях будинку, щоб уникнути сварок. Роз’їхатися пара вирішила до кінця карантину, так як раніше вони не проводили стільки часу разом і зіткнення в побутових питаннях, які в звичайному житті не так помітні, негативно позначаються на їх відносинах. Але як тільки все повернеться на круги своя, Кім з чоловіком планують з’їхатися назад і продовжити жити разом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kanye West (@kanyew.est) 11 Фев 2020 в 11:17 PST

Нагадаємо, що тиждень тому Уест і Кардашян відсвяткували 6-ю річницю весілля. Що ж, сподіваємося, що підпис до вітальної фото від Кім “6 years down; forever to go. Until the end” (“Шість років пройшло. Назавжди. До кінця”, – перев. з англ.) залишиться актуальним і після карантину!

Фото: @kanyew.est @kimkardashian

Читай також:

Біллі Айліш вперше розповіла про колишніх хлопців: Дуже відверто

Абсолютно гола: 46-річна Гайді Клум засмагає біля басейну (ФОТО)