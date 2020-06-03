Акторові не віриться, що тепер вони такі дорослі

Невдовзі виповниться рівно дев’ять років відтоді, як вийшла остання частина франшизи про Гаррі Поттера. Саме тому зарубіжним журналістам стало цікаво, чи спілкується легендарна трійка акторів – Деніел Редкліфф, Руперт Грінт та Емма Вотсон сьогодні. Поцікавитися цим вони вирішили саме у виконавця ролі Гаррі Поттера.

Виявляється, що Деніел Редкліфф досі підтримує зв’язок з колегами та періодично пише їм. Але все ж вони вже не такі близькі, як раніше.

– Я нещодавно написав Руперту щодо народження його дитини. Для мене все ще дико бачити його в ролі батька. Ще нещодавно ми грали на сцені, а тепер в нас народжуються діти. Це змушує решту світу відчувати себе дуже старим, – поділився Деніел.

А ось з Еммою Вотсон у Редкліффа не такі теплі стосунки. Акторка більше спілкується з виконавцем ролі Драко Малфоя Томом Фелтоном. Час від часу у ЗМІ навіть подейкують про їхній роман.

Фото: Getty Images

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