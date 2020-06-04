Not a fairy tale: Олександр Рибак вперше відверто розповів про залежність

Норвезький співак і скрипаль, переможець «Євробачення» Олександр Рибак зробив відверте зізнання. У своїх соцмережах артист поділився з шанувальниками, що зараз бореться із залежністю від снодійного та антидепресантів. Музикант зізнався, що був залежний від препаратів протягом 11 років.

– Спочатку все було добре, але у підсумку моє життя мало не зруйнувалося. В останні роки залежності, пігулки зробили мене слабким, наляканим, злим. Це торкнулося не тільки мого мозку, але і відбилося на м’язах, шлунку і загальному стані організму. Ця залежність псувала мої стосунки з людьми, але найголовніше – вона майже знищила мою волю до життя. Я знаю, що є багато людей, які борються подібним, тому протягом наступних тижнів я поділюся з вами своїм досвідом, і я буду радий, якщо комусь він допоможе, – розповідає Рибак.

Олександр Рибак оголосив про те, що протягом наступних кількох тижнів буде ділитися в соціальних мережах досвідом про хід свого лікування. Артист приступив до курсу реабілітації в січні цього року і поступово приходить у нормальний життєвий ритм завдяки терапії: працює над новою музикою, випускає нові пісні, планує гастролі. Так, Рибак презентував одразу дві нові пісні написані в різних музичних стилях – «Give Me Rain» та «My Whole World».

Одна з нових пісень від Олександра Рибака – «Give Me Rain» – про зцілення від психічного розладу. Робота над цією піснею допомогла подолати занепокоєння і біль, які виникають через відмову від сну. Тепер Олександр дивиться вперед і ділиться цією піснею з людьми по всьому світу. Також артист попросить своїх фанатів взяти участь в особливому музичному кліпі на пісню, який вийде скоро.

Після безлічі ритмічних пісень, Олександр Рибак випускає чесну баладу «My Whole World» про те, як важко жити без спорідненої душі, і про зцілення розбитого серця. «Як я можу поділитися своїм світом з кимось новим, коли весь мій світ завжди була ти?»:

– Я презентую дві нові пісні. Робота над ними була частиною моєї терапії. Обидві пісні можна знайти на Spotify та інших музичних платформах! Через ситуації, що склалася у світі, у мене немає можливості вирушить в промо-тур тому, будь ласка, діліться піснями з кожним, кому потрібна музика для натхнення!» – розповів Олександр Рибак про нові пісні

За матеріалами «Master Management»

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