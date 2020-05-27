Артисти презентували ремікс на сингли «Дом» і «PROUD»

Час самоізоляції став часом креативу та експериментів. Під хвилю творчих експіріансів потрапили Артем і Michelle, створивши першу колаборацію. Тизером спільної роботи PROUD/Дом послужило домашнє відео артистів у соцмережах, яке викликало схвальні відгуки їхніх слухачів.

– Після отримання безлічі позитивних відгуків на нашу домашню колаборацію з Мішель, ми захотіли зробити щось ще. Вже сьогодні ви можете почути ремікс на наші пісні «Дом» і «PROUD». На мою думку, цей трек став «ковтком повітря», в ньому сенс наших пісень лише посилився, – розповів Артем.

– Ми зрозуміли, що об’єднання« PROUD »і« Дом »наповнить обидві пісні новими меседжами. У цьому реміксі ми красиво звучимо і по-особливому розкриваємося, – додає Michelle.

Зауважимо, що не так давно, артисти разом стали учасниками «СуперІнтуіція» на Новому каналі та, можливо, саме це і підштовхнуло музикантів до створення першої колаборації.

Дивись:

Запальна Michelle Andrade VS мрійливий Артем Пивоваров. СуперІнтуїція. Сезон 5. Випуск 11

«Велике добре сердце, але маленькі груди»: Jerry Heil випустила трек #ПРОВІНЦІЯ. Слухаємо!

Настя Каменських (NK): досьє на зірку і цікаві факти