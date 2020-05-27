Гучна коллаба: Michelle Andrade і Артем Пивоваров випустили спільний ремікс
Артисти презентували ремікс на сингли «Дом» і «PROUD»
Час самоізоляції став часом креативу та експериментів. Під хвилю творчих експіріансів потрапили Артем і Michelle, створивши першу колаборацію. Тизером спільної роботи PROUD/Дом послужило домашнє відео артистів у соцмережах, яке викликало схвальні відгуки їхніх слухачів.
– Після отримання безлічі позитивних відгуків на нашу домашню колаборацію з Мішель, ми захотіли зробити щось ще. Вже сьогодні ви можете почути ремікс на наші пісні «Дом» і «PROUD». На мою думку, цей трек став «ковтком повітря», в ньому сенс наших пісень лише посилився, – розповів Артем.
– Ми зрозуміли, що об’єднання« PROUD »і« Дом »наповнить обидві пісні новими меседжами. У цьому реміксі ми красиво звучимо і по-особливому розкриваємося, – додає Michelle.
Зауважимо, що не так давно, артисти разом стали учасниками «СуперІнтуіція» на Новому каналі та, можливо, саме це і підштовхнуло музикантів до створення першої колаборації.
Дивись:
Запальна Michelle Andrade VS мрійливий Артем Пивоваров. СуперІнтуїція. Сезон 5. Випуск 11
«Велике добре сердце, але маленькі груди»: Jerry Heil випустила трек #ПРОВІНЦІЯ. Слухаємо!