Вікторія Бекхем відмовилася від туру Spice Girls, але заробила на ньому мільйон

Поки дівчата співали на сцені, дизайнерка займалася своїми справами

Минулого року легендарний британський гурт Spice Girls возз’єднався та відправився у світове турне, але не у повному складі. Вікторія Бекхем відмовилася від пропозиції. Однак, колишніх Spice Girls не буває, тому зірка отримала за турне гонорар.

За концерти, рекламу, ліцензійні угоди та продаж фірмового мерчу Spice Girls заробили понад 4, 5 мільйонів фунтів. Оскільки Вікторії належить п’ята частина прибутку гурту, вона отримала практично мільйон фунтів стерлінгів. Отак знаменитості роблять гроші лише на одному імені, буквально нічого не роблячи.

Гроші для Вікторії Бекхем зайвими не будуть. Адже минулого року збитки її бренду одягу досягли 12 мільйонів фунтів.

Фото: Getty Images

Читай також:

Нова пара Рівердейлу: Коул Спроус та Кей Джей Апа живуть разом!

Брехня та наклеп: Кейт Мідлтон та принц Вільям подають до суду на таблоїд за брехливу статтю