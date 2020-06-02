Ділан Спроус розповів, з ким живе його брат

Зірка серіалу «Рівердейл» Коул Спроус тепер живе разом зі своїм колегою Кей Джей Апою. Після розставання з Лілі Рейнхарт від поганого настрою його рятує серіальний друг.

– Коли почався карантин, вони виявилися в будинку Кей Джея в Лос-Анджелесі. З тих пір самоізолюється разом, це так мило. Чув від них багато веселих історій. Наскільки я знаю, вони там качають м’язи, піднімаючи тяжкості, і їдять чіпси. Схоже, це все, чим зайняті ці хлопці, – пожартував Ділан в інтерв’ю Entertainment Tonight

Близнюк Коула також зазначив, що після розставання з Лілі Рейнхарт його брат почувається добре:

– Коул в порядку. Він стежить за собою, відпочиває, розслабляється, ми кожен день спілкуємося з ним по FaceTime.

Нагадаємо, Коул Спроус і Лілі Рейнхарт почали зустрічатися у 2018 році після знайомства на зйомках серіалу «Рівердейл». Нещодавно з’явилася інформація про те, що зіркова пара розсталася. Але представники обох акторів цю інформацію коментувати відмовилися.

Фото: Getty Images

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