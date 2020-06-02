Брехня та наклеп: Кейт Мідлтон та принц Вільям подають до суду на таблоїд за брехливу статтю
У своєму матеріалі медіа написало, що герцогиня Кембриджська оскаженіла та звинувачує Меган і Гаррі у жорстокій зраді
Принц Вільям та його дружина Кейт Мідлтон звернулися у суд з позовом на британський таблоїд Tatler. Представники королівської родини запевняють, що медіа поширило неправдиву інформацію щодо герцога та герцогині Кембриджських.
Увесь скандал обертається навколо статті під назвою «Катерина Велика». У ній йдеться про те, що герцогиня Кембриджська оскаженіла та перебуває на межі нервового зриву, а також звинувачує Меган Маркл і принца Гаррі у жорстокій зраді. Про це пише видання Daily Mail.
«Це такий жорстокий наклеп. Це огидно. Це сексизм і жінконенависництво в найгіршому прояві», – поділився інсайдер видання.
У свою чергу Кенсінгтонський палац спростовує інформацію про стресовий стан Кейт Мідлтон. Вони заявляють, що матеріал не був узгоджений перед публікацією. Хоча головний редактор Tatler Річард Деннер стверджує, що в палаці знали про підготовку статті.
Фото: Getty Images
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