Від таких знімків одразу стає гаряче

Барбадоська співачка Ріанна представила нову колекцію білизни власного бренду Savage X Fenty. Обличчям нової рекламної кампанії стала сама артистка.

У мережі з’явилися знімки з нової фотосесії, де Ріанна позує у напівпрозорій білизні лимонного кольору. На світлинах співачка показала свої пишні форми у всій красі. У фотосесії співачка знялася на фоні пальм. Лимонний колір дуже пасує Рірі, а кружево на білизні підкреслює звабливість образу. Ріанна так і випромінює звабливість та сексуальність.

Новий комплект вже з’явився у продажу. Але придбати його на офіційному сайті бренду тимчасово не вийде. Адже на ньому розміщено повідомлення проти расової несправедливості і нерівноправності через гучну справу Джорджа Флойда.

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