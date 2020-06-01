До акції #станькумиром приєдналися закордонні артисти

Щорічно світ відзначає Міжнародний день захисту дітей 1 червня. Цього року українські медійні особистості проводять акцію під хештегом #станькумиром.

На цю мить до акції вже приєдналися понад 40 артистів, музикантів акторів, лідерів думок, ведучих і спортсменів, серед яких: Олег Скрипка, Tayanna, Фагот, Злата Огневич, Євген Клопотенко, Вадим Олійник, Даша Малахова, Alloise, Тимур і Інна Мірошниченко, Марта Адамчук, футболісти клубу «Динамо» (Київ) та багато інших.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Timur Miroshnychenko (@timur.miroshnychenko) 24 Май 2020 в 5:58 PDT

Під час флешмобу, який буде тривати з 1 по 3 червня, знаменитості пропонують за допомогою сервісу PayphoneX замовити відеопривітання, фото з автографом, персональний майстер-клас або мерч. Всі отримані кошти підуть до благодійного фонду «Таблеточки». Тим самим зірки закликають кожного, хто візьме участь в акції, стати кумиром для самого артиста.

– Адже ті, хто допомагають дітям, завжди викликають захоплення, – коментують організатори акції.

Але не тільки українські знаменитості приєдналися до заходу, схожі пости з хештегом розмістили легендарний французький музикант, композитор, лідер групи Space Дідьє Маруані, а також фронтмен відомої німецької групи De Phazz та сольний виконавець Карл Фрієрсон.

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