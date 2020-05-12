Альберт вперше зачитав українською, а сама Альона раптом стала неймовірно худорлявою

– Добре, коли маєш друга. А ще краще, якщо ти можеш стати другом для самого себе. Полюбити себе й кожну частину свого тіла. Не соромитися того, що ти чимось відрізняєшся від інших», — розповіла alyona alyona на знімальному майданчику нового кліпу до синглу «Рятувальний круг».

У кадрі поруч із нею — шоумен, блогер і музикант KYIVSTONER. Фанати Альони чекали на їхній фіт ще з моменту виходу кліпу «Рибки». Та для нього потрібно було знайти спільну тему й у новій роботі цією темою стала дружба.

– Наш рятувальний круг з Альбертом — це друзі, перевірені роками! — додала alyona alyona.

Дивимося Alyona alyona и KYIVSTONER – Рятувальний круг:



Лейтмотив, що звів Альберта та Альону на одному майданчику — актуальний сьогодні рух бодіпозитив. Сценарій кліпу демонструє дзеркальну реальність, де більшість людей — із надлишковою вагою, а худоба сприймається за відхилення й стає приводом для глузувань. За сюжетом сама Альона раптом прокидається худою й не впізнає саму себе. А люди не приймають її оновлену…

Кліп став дебютною роботою в музичному форматі для режисера Уляни Станіславської — блогерки, відомої роботою з відеоканалом «Чоткий Паца». До речі, саме «Чоткий Паца» були одними з перших, хто підтримав кліпи Альони й привернув до неї увагу аудиторії.

Тематика кліпу близька й самій Уляні: «У дитинстві я відчувала булінг від оточуючих через свою надлишкову вагу. Світ змінився, однак ставлення до «не схожих на інших» людей залишилося колишнім. Саме тому наш кліп — це алюзія на реальний світ. І не випадково його розв’язку ми вирішили залишити відкритою».

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